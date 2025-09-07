Скидки
«Не попадаем в ворота и ищем лишнюю передачу». Широков — о поражении от «Амура»

Нападающий «Сибири» Сергей Широков оценил поражение в первом матче сезона КХЛ с «Амуром» (0:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Дубакин (Ли, Талалуев) – 27:43 (5x4)     0:2 Ли (Талалуев, Ли) – 55:50 (5x5)    

— Какой отрезок в этом матче можно назвать ключевым и поворотным? И был ли он вообще?
— Сложно сказать. Играли неплохо, но нам не хватает голов, на предсезонке забивали один-два гола – это мало. Надо работать над завершением. Если не получаются красивые голы с передач, надо идти на ворота, закрывать вратаря, добивать, набрасывать.

Начали неплохо, спасибо болельщикам, они нас гонят вперёд, но первые пропустили — и начался сумбур. Это не позволило нам забить.

— Алексей Кудашов сказал, что у «Динамо» предсезонка залезла на сезон. Нет ли такого у «Сибири»?
— Все в одинаковых условиях. С 0 голов ты не можешь выигрывать, надо забивать. У нас было предостаточно моментов, но мы не забили. Не попадаем в ворота и ищем лишнюю передачу – от этого всё идёт, — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

