«Не попадаем в ворота и ищем лишнюю передачу». Широков — о поражении от «Амура»

Нападающий «Сибири» Сергей Широков оценил поражение в первом матче сезона КХЛ с «Амуром» (0:2).

— Какой отрезок в этом матче можно назвать ключевым и поворотным? И был ли он вообще?

— Сложно сказать. Играли неплохо, но нам не хватает голов, на предсезонке забивали один-два гола – это мало. Надо работать над завершением. Если не получаются красивые голы с передач, надо идти на ворота, закрывать вратаря, добивать, набрасывать.

Начали неплохо, спасибо болельщикам, они нас гонят вперёд, но первые пропустили — и начался сумбур. Это не позволило нам забить.

— Алексей Кудашов сказал, что у «Динамо» предсезонка залезла на сезон. Нет ли такого у «Сибири»?

— Все в одинаковых условиях. С 0 голов ты не можешь выигрывать, надо забивать. У нас было предостаточно моментов, но мы не забили. Не попадаем в ворота и ищем лишнюю передачу – от этого всё идёт, — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.