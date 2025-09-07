Скидки
Капитан «Сибири» Широков рассказал, как относится к матчам КХЛ 7 сентября
Нападающий «Сибири» Сергей Широков высказался об игре в день памяти погибшей в 2011 году команды «Локомотив». Сегодня, 7 сентября, исполнилось 14 лет с момента трагедии.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Дубакин (Ли, Талалуев) – 27:43 (5x4)     0:2 Ли (Талалуев, Ли) – 55:50 (5x5)    

— Как относитесь к играм 7 сентября?
— Это день памяти, есть игры при этом или нет. Все мы помним, что произошло. Светлая память всем ребятам, кто был в этом рейсе. Нам их не хватает, я со многими был знаком. Главное, что мы их помним, они в наших сердцах.

— На подготовку перед матчем это как-то влияет?
— Нет, уже прошло много времени. Эта дата памяти – так будет на протяжении долгих лет, — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Комментарии
