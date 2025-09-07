Капитан «Сибири» Широков рассказал, как относится к матчам КХЛ 7 сентября

Нападающий «Сибири» Сергей Широков высказался об игре в день памяти погибшей в 2011 году команды «Локомотив». Сегодня, 7 сентября, исполнилось 14 лет с момента трагедии.

— Как относитесь к играм 7 сентября?

— Это день памяти, есть игры при этом или нет. Все мы помним, что произошло. Светлая память всем ребятам, кто был в этом рейсе. Нам их не хватает, я со многими был знаком. Главное, что мы их помним, они в наших сердцах.

— На подготовку перед матчем это как-то влияет?

— Нет, уже прошло много времени. Эта дата памяти – так будет на протяжении долгих лет, — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.