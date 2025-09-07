Скидки
Хоккей

Гру — о поражении «Трактора» от «Барыса»: мы недостаточно хорошо работали

Гру — о поражении «Трактора» от «Барыса»: мы недостаточно хорошо работали
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о поражении в матче КХЛ с «Барысом» (3:4 ОТ) и отметил недостаточную самоотдачу игроков челябинской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Ливо (Гросс, Дер-Аргучинцев) – 05:37 (5x4)     1:1 Шайхмедденов (Мухаметов) – 08:09 (5x5)     2:1 Савицкий (Кайыржан, Шайхмедденов) – 32:08 (5x4)     2:2 Горюнов-Рольгизер (Ливо, Коромыслов) – 36:16 (5x5)     3:2 Томпсон (Веккионе, Галимов) – 52:42 (5x3)     3:3 Дюбе (Дер-Аргучинцев, Ливо) – 57:31 (6x5)     4:3 Уолш (Масси, Морелли) – 60:15 (4x3)    

«Барыс» сегодня выкладывался на полную ради победы. В свою очередь, мы недостаточно хорошо работали и поэтому получили такой результат. Когда ты недостаточно хорошо работаешь, ты получаешь глупые удаления. Сегодня три или четыре удаления мы получили именно из-за этого.

Меня в первую очередь беспокоит то, что мы сегодня не до конца дорабатывали некоторые моменты как команда. Пожалуй, очень много распылялись, хватали ненужные удаления, начинали комментировать работу судей, высказывать недовольство на лавке. А надо было просто работать в полную силу, доигрывать моменты. Так и прокладывается путь к победе», — цитирует Гру пресс-служба клуба.

Видео
«Барыс» обыграл «Трактор» в первом домашнем матче сезона КХЛ
