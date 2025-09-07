Гру — о поражении «Трактора» от «Барыса»: мы недостаточно хорошо работали

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о поражении в матче КХЛ с «Барысом» (3:4 ОТ) и отметил недостаточную самоотдачу игроков челябинской команды.

«Барыс» сегодня выкладывался на полную ради победы. В свою очередь, мы недостаточно хорошо работали и поэтому получили такой результат. Когда ты недостаточно хорошо работаешь, ты получаешь глупые удаления. Сегодня три или четыре удаления мы получили именно из-за этого.

Меня в первую очередь беспокоит то, что мы сегодня не до конца дорабатывали некоторые моменты как команда. Пожалуй, очень много распылялись, хватали ненужные удаления, начинали комментировать работу судей, высказывать недовольство на лавке. А надо было просто работать в полную силу, доигрывать моменты. Так и прокладывается путь к победе», — цитирует Гру пресс-служба клуба.