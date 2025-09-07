Гру — о поражении «Трактора» от «Барыса»: мы недостаточно хорошо работали

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о поражении в матче КХЛ с «Барысом» (3:4 ОТ) и отметил недостаточную самоотдачу игроков челябинской команды.
«Барыс» сегодня выкладывался на полную ради победы. В свою очередь, мы недостаточно хорошо работали и поэтому получили такой результат. Когда ты недостаточно хорошо работаешь, ты получаешь глупые удаления. Сегодня три или четыре удаления мы получили именно из-за этого.
Меня в первую очередь беспокоит то, что мы сегодня не до конца дорабатывали некоторые моменты как команда. Пожалуй, очень много распылялись, хватали ненужные удаления, начинали комментировать работу судей, высказывать недовольство на лавке. А надо было просто работать в полную силу, доигрывать моменты. Так и прокладывается путь к победе», — цитирует Гру пресс-служба клуба.
- 7 сентября 2025
-
19:15
-
19:10
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:17
-
18:00
-
17:40
-
17:27
-
17:17
-
17:07
-
16:59
-
16:52
-
16:20
-
15:56
-
15:52
-
15:45
-
15:32
-
15:20
-
15:08
-
14:55
-
14:50
-
14:34
-
14:30
-
14:22
-
14:05
-
14:00
-
13:58
-
13:40
-
13:32
-
13:15
-
12:56
-
12:50
-
12:40
-
12:30