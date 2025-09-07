Агент Овечкина сообщил, когда россиянин улетит в США для подготовки к новому сезону НХЛ

Известный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы российского нападающего Александра Овечкина, сообщил, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» сегодня, 7 сентября, улетел в США для подготовки к новому сезону НХЛ.

«Александр Овечкин сегодня улетел в Вашингтон для подготовки к новому сезону НХЛ», – сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В апреле 39-летний россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (894), сейчас в активе российского форварда 897 голов.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 8 октября по московскому времени. «Вашингтон» первый матч в чемпионате проведёт дома с «Бостоном» в ночь на 9 октября.