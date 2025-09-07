Скидки
Хоккей

Главный тренер «Трактора»: предполагал, что у нас будет тяжёлое начало сезона

Главный тренер «Трактора»: предполагал, что у нас будет тяжёлое начало сезона
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру посетовал на большое количество удалений в матче с «Барысом» (3:4 ОТ). Челябинский клуб потерпел второе поражение в двух матчах на старте нового сезона КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Ливо (Гросс, Дер-Аргучинцев) – 05:37 (5x4)     1:1 Шайхмедденов (Мухаметов) – 08:09 (5x5)     2:1 Савицкий (Кайыржан, Шайхмедденов) – 32:08 (5x4)     2:2 Горюнов-Рольгизер (Ливо, Коромыслов) – 36:16 (5x5)     3:2 Томпсон (Веккионе, Галимов) – 52:42 (5x3)     3:3 Дюбе (Дер-Аргучинцев, Ливо) – 57:31 (6x5)     4:3 Уолш (Масси, Морелли) – 60:15 (4x3)    

«Мы не можем позволить себе играть в такой хоккей. Удаления рвут темп игры. Мы хотели бы играть иначе — в темповый, скоростной хоккей. Выдерживать общий ритм и создавать моменты. А сейчас всё это ломается по причине удалений. Мы не можем продемонстрировать целостную игру. Я предполагал, что у нас будет тяжёлое начало сезона, и оно таким и является. Но у нас уже есть два очка. Нам надо просто перевернуть эту страницу, сконцентрироваться на том, что мы должны делать, и работать», — цитирует Гру пресс-служба клуба.

Видео
«Барыс» обыграл «Трактор» в первом домашнем матче сезона КХЛ
