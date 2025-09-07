Главный тренер «Трактора»: предполагал, что у нас будет тяжёлое начало сезона

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру посетовал на большое количество удалений в матче с «Барысом» (3:4 ОТ). Челябинский клуб потерпел второе поражение в двух матчах на старте нового сезона КХЛ.

«Мы не можем позволить себе играть в такой хоккей. Удаления рвут темп игры. Мы хотели бы играть иначе — в темповый, скоростной хоккей. Выдерживать общий ритм и создавать моменты. А сейчас всё это ломается по причине удалений. Мы не можем продемонстрировать целостную игру. Я предполагал, что у нас будет тяжёлое начало сезона, и оно таким и является. Но у нас уже есть два очка. Нам надо просто перевернуть эту страницу, сконцентрироваться на том, что мы должны делать, и работать», — цитирует Гру пресс-служба клуба.