Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Михаил Кравец объяснил, почему «Барысу» было важно одержать победу над «Трактором»

Михаил Кравец объяснил, почему «Барысу» было важно одержать победу над «Трактором»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец оценил победу над «Трактором» (4:3 ОТ) в дебютном домашнем матче нового сезона КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Ливо (Гросс, Дер-Аргучинцев) – 05:37 (5x4)     1:1 Шайхмедденов (Мухаметов) – 08:09 (5x5)     2:1 Савицкий (Кайыржан, Шайхмедденов) – 32:08 (5x4)     2:2 Горюнов-Рольгизер (Ливо, Коромыслов) – 36:16 (5x5)     3:2 Томпсон (Веккионе, Галимов) – 52:42 (5x3)     3:3 Дюбе (Дер-Аргучинцев, Ливо) – 57:31 (6x5)     4:3 Уолш (Масси, Морелли) – 60:15 (4x3)    

«В первую очередь хочу сказать, что важную роль в нашей победе сыграли болельщики. Когда столько народу приходит, хоккеисты всегда будут отдаваться на полную, работать и биться за своих болельщиков, за свой город и страну. Это очень важно для нас, спасибо, что пришли, поздравляю болельщиков с победой.

Поздравляю и команду, победили хорошего, сильного соперника. Без крови не обошлось: у Маккошена крепкое попадание в лицо. Там голова распухла. Сейчас поедет на МРТ. Я поблагодарил его за самоотверженность. Побед по-другому и не бывает. Сегодня был командный дух, был вратарь и четыре звена, которые сделали всё для того, чтобы победить. Для нас игра была очень важной, потому что победы придают уверенность. Теперь нужно держать планку, что ещё сложнее. У нас есть денёк порадоваться, потом отдыхаем и готовимся к следующей игре.

Хочу ещё раз поздравить команду с победой и поблагодарить. Мы играли дома. Я на собрании это и сказал: дома мы должны быть первыми, никому не отдаём инициативу. Первыми на вбрасывании, на бросках — везде должны быть первыми. И ребята меня услышали. Сегодня была командная победа. Кто-то забил в большинстве, кто-то защищался в меньшинстве, кто-то зарабатывал удаления. Четвёртое звено забило очень важный гол, сравняв счёт», — цитирует Кравца пресс-служба КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Барыс» обыграл «Трактор» в первом домашнем матче сезона КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android