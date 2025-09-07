Михаил Кравец объяснил, почему «Барысу» было важно одержать победу над «Трактором»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец оценил победу над «Трактором» (4:3 ОТ) в дебютном домашнем матче нового сезона КХЛ.

«В первую очередь хочу сказать, что важную роль в нашей победе сыграли болельщики. Когда столько народу приходит, хоккеисты всегда будут отдаваться на полную, работать и биться за своих болельщиков, за свой город и страну. Это очень важно для нас, спасибо, что пришли, поздравляю болельщиков с победой.

Поздравляю и команду, победили хорошего, сильного соперника. Без крови не обошлось: у Маккошена крепкое попадание в лицо. Там голова распухла. Сейчас поедет на МРТ. Я поблагодарил его за самоотверженность. Побед по-другому и не бывает. Сегодня был командный дух, был вратарь и четыре звена, которые сделали всё для того, чтобы победить. Для нас игра была очень важной, потому что победы придают уверенность. Теперь нужно держать планку, что ещё сложнее. У нас есть денёк порадоваться, потом отдыхаем и готовимся к следующей игре.

Хочу ещё раз поздравить команду с победой и поблагодарить. Мы играли дома. Я на собрании это и сказал: дома мы должны быть первыми, никому не отдаём инициативу. Первыми на вбрасывании, на бросках — везде должны быть первыми. И ребята меня услышали. Сегодня была командная победа. Кто-то забил в большинстве, кто-то защищался в меньшинстве, кто-то зарабатывал удаления. Четвёртое звено забило очень важный гол, сравняв счёт», — цитирует Кравца пресс-служба КХЛ.