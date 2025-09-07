Скидки
Главная Хоккей Новости

Нефтехимик — Северсталь, результат матча 7 сентября 2025 года, счет 0:5, КХЛ 2025/2026

«Северсталь» всухую разгромила «Нефтехимик» в гостевом матче
Аудио-версия:
Комментарии

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась разгромной победой гостевой команды со счётом 5:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 5
Северсталь
Череповец
0:1 Камалов (Иванцов, Скоренов) – 07:37 (5x5)     0:2 Абросимов (Танков, Лишка) – 21:41 (5x5)     0:3 Грегуар (Аймурзин, Пилипенко) – 35:03 (5x5)     0:4 Пилипенко (Калдис) – 50:25 (5x5)     0:5 Танков (Грегуар, Калдис) – 57:58 (5x5)    

Нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко отметился голом и результативной передачей. Ещё по шайбе в составе череповецкой команды забросили Никита Камалов, Руслан Абросимов, Томас Грегуар и Кирилл Танков.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

