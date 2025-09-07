Скидки
Главная Хоккей Новости

Спартак — Сочи, результат матча 7 сентября 2025 года, счет 4:3, КХЛ 2025/2026

«Спартак» одержал победу над «Сочи» в первом домашнем матче нового сезона КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и «Сочи». Результативная встреча завершилась победой красно-белых со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Попов (Гуськов, Хёфенмайер) – 22:24 (5x4)     1:1 Беляев (Филин, Рубцов) – 23:06 (5x5)     1:2 Хёфенмайер (Попов, Джозефс) – 24:00 (5x5)     2:2 Ружичка (Порядин, Морозов) – 30:35 (5x3)     3:2 Рубцов (Морозов, Миронов) – 31:19 (5x4)     3:3 Тянулин (Гуськов, Попов) – 38:58 (5x5)     4:3 Коростелёв (Орлов, Кин) – 40:50 (5x5)    

Голами в составе «Спартака» отметились Александр Беляев, Адам Ружичка, Герман Рубцов и Никита Коростелёв. За «Сочи» шайбы забросили Сергей Попов, Ноэль Хёфенмайер и Артур Тянулин.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии
