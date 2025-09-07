«Спартак» одержал победу над «Сочи» в первом домашнем матче нового сезона КХЛ

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и «Сочи». Результативная встреча завершилась победой красно-белых со счётом 4:3.

Голами в составе «Спартака» отметились Александр Беляев, Адам Ружичка, Герман Рубцов и Никита Коростелёв. За «Сочи» шайбы забросили Сергей Попов, Ноэль Хёфенмайер и Артур Тянулин.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.