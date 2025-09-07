Скидки
Главная Хоккей Новости

Боб Хартли навестил мемориал, посвящённый погибшей в 2011 году команде «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли навестил мемориал в Туношне в честь погибшей в 2011 году ярославской команды. Тренер почтил память своего коллеги и друга Брэда Маккримона и всей погибшей команды.

В память о друге Боб Хартли запустил в речку Туношонку победную шайбу со своего первого матча с «Локомотивом». В первом матче нового сезона КХЛ ярославская команда обыграла челябинский «Трактор» со счётом 2:1 по буллитам.

Права на видео принадлежат ХК «Локомотив». Посмотреть видео можно на официальном VK-канале клуба.

Крупнейшая спортивная катастрофа современной России, когда на взлёте из ярославского аэропорта в Туношне разбился чартерный Як-42, произошла 7 сентября 2011 года. На борту самолёта находился весь основной состав и тренерский штаб хоккейного клуба «Локомотив». Из 45 человек 43 погибли на месте, а нападающий «Локомотива» Александр Галимов через пять дней скончался в больнице от полученных травм. Единственный выживший — инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.

