Хоккей Новости

«Каролина» подписала просмотровый контракт с форвардом Кевином Лабанком
«Каролина Харрикейнз» подписала просмотровый контракт с форвардом Кевином Лабанком, сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в соцсети.

29-летний Лабанк провёл 34 матча за «Коламбус Блю Джекетс» в сезоне-2024/2025, забив два гола, отдав 10 результативных передач и набрав 12 очков. За девять сезонов в НХЛ в составе «Блю Джекетс» и «Сан-Хосе Шаркс», восемь из которых — в составе «Шаркс», нападающий забил 84 гола и отдал 153 передачи, набрав 237 очков в 512 играх регулярного чемпионата.

Лучшим для Лабанка стал сезон-2018/2019, когда он установил рекорды своей карьеры во всех категориях, забив 17 голов, сделав 39 передач и набрав 56 очков в составе «Шаркс».

Лабанк также сыграл в 30 матчах Кубка Стэнли, забив пять голов, отдав девять результативных передач и набрав 14 очков.

