Козырев — о 5:0 в матче с «Нефтехимиком»: счёт немного не отражает соотношения сил

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итоги разгромной победы в первом матче нового сезона КХЛ с «Нефтехимиком» (5:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 5
Северсталь
Череповец
0:1 Камалов (Иванцов, Скоренов) – 07:37 (5x5)     0:2 Абросимов (Танков, Лишка) – 21:41 (5x5)     0:3 Грегуар (Аймурзин, Пилипенко) – 35:03 (5x5)     0:4 Пилипенко (Калдис) – 50:25 (5x5)     0:5 Танков (Грегуар, Калдис) – 57:58 (5x5)    

«Мы бы хотели поблагодарить наших болельщиков, которые проделали очень сложный и долгий путь, приехали нас поддержать. Нам очень приятно. Не могли их разочаровать. Пытались играть хорошо. Победили. Такой счёт немного не отражает соотношения сил. У соперника было много моментов, Саша Самойлов здорово сыграл в нужный момент.

Ключевым моментом сегодняшнего матча, который повлиял на итог, на мой взгляд, был второй период, когда мы получили четырёхминутное большинство. Нам удалось своими действиями забрать много сил у соперника. Думаю, что это и повлияло на исход матча», — цитирует Козырева пресс-служба клуба.

