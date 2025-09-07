Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Ансель Галимов объявил об уходе из «Спартака»

Нападающий Ансель Галимов объявил об уходе из «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий Ансель Галимов объявил об уходе из «Спартака». Контракт Галимова, выступавшего в прошлом сезоне за «Спартак», истёк 31 мая.

«Уважаемые болельщики, сегодняшний вечер особенный для меня. Я хотел бы обратиться к вам от всего сердца. Именно благодаря вашей поддержке я отыграл за «Спартак» 184 матча.

Вы были рядом каждый раз: когда мы праздновали победы, переживали поражения и вместе шли вперёд, несмотря ни на что. Вы дарили тепло, веру и надежду, даже когда казалось, что впереди трудные времена. Ваша поддержка сделала мои яркие моменты успеха незабываемыми, а трудности преодолимыми.

Спасибо каждому из вас, кто приходил на наши матчи, выкрикивал мою фамилию и верил в нашу команду, поддерживая её, независимо от результата. Спасибо фанатам, которые создавали атмосферу на трибунах, заряжая нас энергией и помогая выигрывать самые важные матчи.

«Спартак» навсегда останется частью моей жизни. Каждый матч, каждая победа и поражение стали важной страницей моей биографии. Здесь я нашёл друзей, настоящих товарищей по команде, научился побеждать и переживать неудачи достойно. Спасибо руководству, тренерскому штабу, персоналу и всем работникам клуба.

Хочется верить, что память о моих матчах, голах и победах останется в ваших сердцах. А песня Татары будет ассоциироваться со мной. До встречи на арене, дорогие друзья. Спасибо за всё. Я не говорю до свидания, я говорю до встречи и удачи нам всем», — написал Галимов в телеграм-канале.

34-летний Галимов в прошлом сезоне провёл за «Спартак» 68 матчей, в которых форвард набрал 28 (16+12) очков.

Материалы по теме
До сих пор безработные. Топ-15 свободных агентов КХЛ
До сих пор безработные. Топ-15 свободных агентов КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android