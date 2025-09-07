Нападающий Ансель Галимов объявил об уходе из «Спартака». Контракт Галимова, выступавшего в прошлом сезоне за «Спартак», истёк 31 мая.

«Уважаемые болельщики, сегодняшний вечер особенный для меня. Я хотел бы обратиться к вам от всего сердца. Именно благодаря вашей поддержке я отыграл за «Спартак» 184 матча.

Вы были рядом каждый раз: когда мы праздновали победы, переживали поражения и вместе шли вперёд, несмотря ни на что. Вы дарили тепло, веру и надежду, даже когда казалось, что впереди трудные времена. Ваша поддержка сделала мои яркие моменты успеха незабываемыми, а трудности преодолимыми.

Спасибо каждому из вас, кто приходил на наши матчи, выкрикивал мою фамилию и верил в нашу команду, поддерживая её, независимо от результата. Спасибо фанатам, которые создавали атмосферу на трибунах, заряжая нас энергией и помогая выигрывать самые важные матчи.

«Спартак» навсегда останется частью моей жизни. Каждый матч, каждая победа и поражение стали важной страницей моей биографии. Здесь я нашёл друзей, настоящих товарищей по команде, научился побеждать и переживать неудачи достойно. Спасибо руководству, тренерскому штабу, персоналу и всем работникам клуба.

Хочется верить, что память о моих матчах, голах и победах останется в ваших сердцах. А песня Татары будет ассоциироваться со мной. До встречи на арене, дорогие друзья. Спасибо за всё. Я не говорю до свидания, я говорю до встречи и удачи нам всем», — написал Галимов в телеграм-канале.

34-летний Галимов в прошлом сезоне провёл за «Спартак» 68 матчей, в которых форвард набрал 28 (16+12) очков.