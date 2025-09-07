«Соперник полностью нас переиграл». Гришин — о разгромном поражении от «Северстали»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о разгромном поражении в первом матче нового сезона КХЛ от «Северстали» (0:5). Эта игра стала первой официальной для тренера во главе нижнекамского клуба.

«Трудно приходить на пресс-конференцию после таких матчей. Крутятся мысли в голове, начинаешь думать, ищешь какие-то решения сразу… Соперник полностью нас переиграл, что тут говорить, это было видно. Игра не удалась, а «Северсталь» здорово сыграла. Атмосфера на трибунах – хорошая, первый матч в сезоне, была слышна поддержка зрителей, к сожалению, нам не удалось их порадовать. Неприятно, когда они до окончания матча начинают уходить с трибун, это нехороший момент, постараемся до таких вещей больше не доводить.

У нас были голевые моменты, создавали их. К сожалению, пока трудно даются заброшенные шайбы, хотя у нас достаточно квалифицированные нападающие. С таким соперником, как «Северсталь», к моментам нужно относиться бережливо, реализовывать их – тогда какие-то шансы могут быть. Без голов матчи не выигрываются, над этим компонентом надо серьёзно работать», — цитирует Гришина пресс-служба КХЛ.