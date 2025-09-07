Скидки
Главная Хоккей Новости

«Соперник полностью нас переиграл». Гришин — о разгромном поражении от «Северстали»

«Соперник полностью нас переиграл». Гришин — о разгромном поражении от «Северстали»
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о разгромном поражении в первом матче нового сезона КХЛ от «Северстали» (0:5). Эта игра стала первой официальной для тренера во главе нижнекамского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 5
Северсталь
Череповец
0:1 Камалов (Иванцов, Скоренов) – 07:37 (5x5)     0:2 Абросимов (Танков, Лишка) – 21:41 (5x5)     0:3 Грегуар (Аймурзин, Пилипенко) – 35:03 (5x5)     0:4 Пилипенко (Калдис) – 50:25 (5x5)     0:5 Танков (Грегуар, Калдис) – 57:58 (5x5)    

«Трудно приходить на пресс-конференцию после таких матчей. Крутятся мысли в голове, начинаешь думать, ищешь какие-то решения сразу… Соперник полностью нас переиграл, что тут говорить, это было видно. Игра не удалась, а «Северсталь» здорово сыграла. Атмосфера на трибунах – хорошая, первый матч в сезоне, была слышна поддержка зрителей, к сожалению, нам не удалось их порадовать. Неприятно, когда они до окончания матча начинают уходить с трибун, это нехороший момент, постараемся до таких вещей больше не доводить.

У нас были голевые моменты, создавали их. К сожалению, пока трудно даются заброшенные шайбы, хотя у нас достаточно квалифицированные нападающие. С таким соперником, как «Северсталь», к моментам нужно относиться бережливо, реализовывать их – тогда какие-то шансы могут быть. Без голов матчи не выигрываются, над этим компонентом надо серьёзно работать», — цитирует Гришина пресс-служба КХЛ.

