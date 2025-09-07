Крикунов — о матче со «Спартаком»: сейчас не знаешь, где сильные, где не сильные команды

Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов прокомментировал поражение в первом матче нового сезона КХЛ от «Спартака» (3:4).

— Нахватали мы много удалений, а так, в принципе, играли неплохо. Думаю, немножко уступали по броскам, но, конечно, удаления нас сгубили. Если бы не удалились, было бы, наверное, всё по-другому. Ну, и гол этот, конечно, четвёртый, который залетел. Случайность, ну, что сделаешь-то? Я доволен действиями наших игроков. Да, надо добавлять, но мы сыграли всего пять игр на предсезонке. Одна игра у нас была с «Трактором», а другие с «Ладой» и «Амуром». Хотя сейчас не знаешь, где сильные команды, где не сильные команды. Но, скажем так, с топовыми командами не играли, поэтому надо время, чтобы притереться. Всё, думаю, будет нормально.

— «Сочи» дважды выходил вперёд по ходу матча, и «Спартак» сразу же отыгрывался. Вы связываете это с потерей концентрации или с системными ошибками в обороне?

— Нет, я не думаю, что там такие уж ошибки были в этот момент, тем более системные, как вы говорите. Я уже сказал, что у нас нет большого опыта игры с такими командами. Ну ничего, я думаю, сейчас как раз у нас хороший календарь — «Динамо», потом ЦСКА, потом «Трактор». Тут мы научимся, дальше будет полегче, — цитирует Крикунова пресс-служба клуба.