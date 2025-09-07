Скидки
Главная Хоккей Новости

Крикунов — о матче со «Спартаком»: сейчас не знаешь, где сильные, где не сильные команды

Крикунов — о матче со «Спартаком»: сейчас не знаешь, где сильные, где не сильные команды
Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов прокомментировал поражение в первом матче нового сезона КХЛ от «Спартака» (3:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Попов (Гуськов, Хёфенмайер) – 22:24 (5x4)     1:1 Беляев (Филин, Рубцов) – 23:06 (5x5)     1:2 Хёфенмайер (Попов, Джозефс) – 24:00 (5x5)     2:2 Ружичка (Порядин, Морозов) – 30:35 (5x3)     3:2 Рубцов (Морозов, Миронов) – 31:19 (5x4)     3:3 Тянулин (Гуськов, Попов) – 38:58 (5x5)     4:3 Коростелёв (Орлов, Кин) – 40:50 (5x5)    

— Нахватали мы много удалений, а так, в принципе, играли неплохо. Думаю, немножко уступали по броскам, но, конечно, удаления нас сгубили. Если бы не удалились, было бы, наверное, всё по-другому. Ну, и гол этот, конечно, четвёртый, который залетел. Случайность, ну, что сделаешь-то? Я доволен действиями наших игроков. Да, надо добавлять, но мы сыграли всего пять игр на предсезонке. Одна игра у нас была с «Трактором», а другие с «Ладой» и «Амуром». Хотя сейчас не знаешь, где сильные команды, где не сильные команды. Но, скажем так, с топовыми командами не играли, поэтому надо время, чтобы притереться. Всё, думаю, будет нормально.

— «Сочи» дважды выходил вперёд по ходу матча, и «Спартак» сразу же отыгрывался. Вы связываете это с потерей концентрации или с системными ошибками в обороне?
— Нет, я не думаю, что там такие уж ошибки были в этот момент, тем более системные, как вы говорите. Я уже сказал, что у нас нет большого опыта игры с такими командами. Ну ничего, я думаю, сейчас как раз у нас хороший календарь — «Динамо», потом ЦСКА, потом «Трактор». Тут мы научимся, дальше будет полегче, — цитирует Крикунова пресс-служба клуба.

«Спартак» одержал победу над «Сочи» в первом домашнем матче нового сезона КХЛ
