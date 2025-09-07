Роман Ротенберг пришёл с кувалдой и в шлеме в раздевалку к детям для празднования победы

Член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг пришёл с кувалдой и в шлеме в раздевалку к детям. Команда «Красная Машина Юниор», которая входит в систему «Динамо», обыграла мытищинский «Атлант» в первенстве Московской области.

Ротенберг ввёл в команде победный ритуал, при котором нужно бить кувалдой по автомобильной шине столько раз, сколько голов забила победившая команда. При этом на голову нужно надеть гоночный шлем.

Лучшим результатом для бывшего главного тренера СКА Романа Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА в 2022 и в 2023 годах. В прошлом сезоне СКА проиграл московскому «Динамо» в первом раунде плей-офф.