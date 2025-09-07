Александру Овечкину подарили уникальный телефон в честь рекорда по голам в НХЛ

Жена капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина показала эксклюзивную модель телефона, которую сделали в честь рекорда россиянина по голам в НХЛ. Телефон обладает уникальной гравировкой, а в его коробке находится экран, на котором крутят рекордный гол.

В апреле 39-летний россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (894), сейчас в активе российского форварда 897 голов.

Ранее известный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы российского нападающего Александра Овечкина, сообщил, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» сегодня, 7 сентября, улетел в США для подготовки к новому сезону НХЛ. «Вашингтон» первый матч в чемпионате проведёт дома с «Бостоном» в ночь на 9 октября.