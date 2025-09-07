Скидки
Хоккей

Морозов сцепился с Биттеном, болельщики поддерживали хоккеистов. Фото победы «Спартака»

Морозов сцепился с Биттеном, болельщики поддерживали хоккеистов. Фото победы «Спартака»
7 сентября в Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и «Сочи». Результативная встреча завершилась победой красно-белых со счётом 4:3.

Лучшие кадры матча «Спартак» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

«Сочи» дважды выходил вперёд по ходу матча, но «Спартак» сразу же отыгрывался. Голами в составе «Спартака» отметились Александр Беляев, Адам Ружичка, Герман Рубцов и Никита Коростелёв. За «Сочи» шайбы забросили Сергей Попов, Ноэль Хёфенмайер и Артур Тянулин.

