Главная Хоккей Новости

«Эти моменты надо убирать». Жамнов объяснил, что ему не понравилось в игре «Спартака»

«Эти моменты надо убирать». Жамнов объяснил, что ему не понравилось в игре «Спартака»
Главный тренер ХК «Спартак» Алексей Жамнов оценил первый матч в новом сезоне КХЛ с «Сочи» (4:3) и объяснил, как изменилась команда по сравнению с прошлым годом.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Попов (Гуськов, Хёфенмайер) – 22:24 (5x4)     1:1 Беляев (Филин, Рубцов) – 23:06 (5x5)     1:2 Хёфенмайер (Попов, Джозефс) – 24:00 (5x5)     2:2 Ружичка (Порядин, Морозов) – 30:35 (5x3)     3:2 Рубцов (Морозов, Миронов) – 31:19 (5x4)     3:3 Тянулин (Гуськов, Попов) – 38:58 (5x5)     4:3 Коростелёв (Орлов, Кин) – 40:50 (5x5)    

– В межсезонье вы говорили, что хотите поменять многие вещи, чтобы команда играла проще и надёжнее. Но сегодня «Спартак» выглядел прежним. Предстоит ещё много работы?
– Да, я то же самое сказал команде в раздевалке. Есть моменты, которые мы объясняем постоянно. Те вещи, которые мы сами творим и усложняем себе игру – мы это продолжаем делать и особенно в те моменты, когда этого делать просто нельзя. Да, это можно списать на первую игру и волнение, но эти моменты надо убирать – это волнует меня как тренера.

– Выводы делать преждевременно, но на что сейчас стоит обратить внимание?
– Ещё много моментов, над чем нужно работать – было много брака и в передачах, и в реализации. Много вещей мы не делали до конца, брака было много – но надеюсь, что в дальнейшем всё это будет уходить. Надеюсь, что ребята будут делать правильные выводы, — цитирует Жамнова пресс-служба клуба.

