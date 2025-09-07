«Эти моменты надо убирать». Жамнов объяснил, что ему не понравилось в игре «Спартака»

Главный тренер ХК «Спартак» Алексей Жамнов оценил первый матч в новом сезоне КХЛ с «Сочи» (4:3) и объяснил, как изменилась команда по сравнению с прошлым годом.

– В межсезонье вы говорили, что хотите поменять многие вещи, чтобы команда играла проще и надёжнее. Но сегодня «Спартак» выглядел прежним. Предстоит ещё много работы?

– Да, я то же самое сказал команде в раздевалке. Есть моменты, которые мы объясняем постоянно. Те вещи, которые мы сами творим и усложняем себе игру – мы это продолжаем делать и особенно в те моменты, когда этого делать просто нельзя. Да, это можно списать на первую игру и волнение, но эти моменты надо убирать – это волнует меня как тренера.

– Выводы делать преждевременно, но на что сейчас стоит обратить внимание?

– Ещё много моментов, над чем нужно работать – было много брака и в передачах, и в реализации. Много вещей мы не делали до конца, брака было много – но надеюсь, что в дальнейшем всё это будет уходить. Надеюсь, что ребята будут делать правильные выводы, — цитирует Жамнова пресс-служба клуба.