Хоккей

«Торпедо» анонсировало игру со СКА роликом с Антоном Сизовым под песню «Toxic»

«Торпедо» анонсировало игру со СКА роликом, в котором защитник Антон Сизов едет на «Замбони» по льду «Нагорного». В конце видео появляется надпись: «Осторожно, токсично». В ролике звучит песня Бритни Спирс «Toxic». Матч состоится 8 сентября в Нижнем Новгороде. В минувшее межсезонье бывший тренер нижегородского клуба Игорь Ларионов возглавил СКА, а Сизов вернулся в «Торпедо».

«Чего только не увидишь на льду «Нагорного» – не упустите шанс», – говорится в сообщении пресс-службы «Торпедо».

Права на видео принадлежат ХК «Торпедо». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

Напомним, в январе 2024 года Ларионов отстранил Сизова от игр за клуб из Нижнего Новгорода, после чего в межсезонье защитник покинул команду. В апреле 2024-го Ларионов отмечал, что из «Торпедо» убрали токсичных людей по ходу сезона.

Новости. Хоккей
