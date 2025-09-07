Скидки
Американский защитник «Шанхай Дрэгонс» назвал любимую русскую традицию

Американский защитник «Шанхай Дрэгонс» Дойл Сомерби сравнил русских и североамериканских хоккеистов и заявил, что ему очень нравится традиция рукопожатия.

– Какие различия в характерах между русскими и канадскими, американскими хоккеистами?
– Что мне действительно нравится у русских, это когда выходишь на лёд, все пожимают друг другу руки, приветствуют друг друга. В Америке немного по-другому, ребята ведут себя тише или находятся в своих маленьких группах.

Когда ты приходишь сюда утром, ты пожимаешь всем руки, говоришь: «Привет», – прежде чем начать есть. Русские имеют много уважения к своим партнёрам, что мне нравится, – цитирует Сомерби «Спорт день за днём».

Сомерби выступает в России с сезона-2022/2023, когда он подписал контракт с «Куньлунь Ред Стар». В 175 матчах КХЛ Сомерби набрал 37 (9+28) очков.

