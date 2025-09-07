Сегодня, 7 сентября, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 7 сентября 2025 года:

«Сибирь» — «Амур» — 0:2;

«Барыс» — «Трактор» — 4:3 ОТ;

«Спартак» — «Сочи» — 4:3;

«Нефтехимик» — «Северсталь» — 0:5.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.