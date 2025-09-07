Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей ВХЛ на 7 сентября 2025 года

Сегодня, 7 сентября, прошли пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 7 сентября 2025 года:

«Звезда» — «Дизель» — 3:2 Б;

«Буран» — «СКА-ВМФ» — 2:1;

«Торпедо-Горький» — АКМ — 2:3 Б;

«Химик» — «Рязань ВДВ» — 5:2;

«Ростов» — «Динамо» Санкт-Петербург — 4:3.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок Чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».