Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Леонард рассказал о лидерских качествах Овечкина

Аудио-версия:
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Райан Леонард высказался о лидерских качествах Александра Овечкина внутри команды.

«Он остаётся самим собой, как вы его видите. Но когда приходит время игры — он всегда поможет. Он постоянно разговаривает со мной на скамейке, смотрит моменты между периодами — на компьютере или iPad. Все знают, что он сидит на своём месте, так что вы его обязательно увидите. Да, он всегда общается с ребятами, и он отличный, отличный капитан», — цитирует Леонарда RMNB.

Напомним, Александр Овечкин стал капитаном «Вашингтон Кэпиталз» в начале 2010 года и с тех пор выполняет эти обязанности. В апреле 39-летний россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (894), сейчас в активе российского форварда 897 голов.

Новый сезон команда начнёт 9 октября матчем с «Бостон Брюинз».

