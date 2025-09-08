Скидки
Главная Хоккей Новости

«Видна тренерская рука». Олимпийский чемпион назвал изменения в игре ЦСКА

«Видна тренерская рука». Олимпийский чемпион назвал изменения в игре ЦСКА
Комментарии

Олимпийский чемпион, чемпион мира, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов оценил изменения в игре ЦСКА и отметил игру армейской команды в атаке в первом матче сезона с московским «Динамо» (6:2).

«Выигранный Кубок мэра – это первый шаг вперёд ЦСКА. Яркая победа в дерби – второй. У ЦСКА все последние годы всё в порядке дома, но вот атака в этом сезоне очень прибавила. Много острых, скоростных форвардов, все их лучшие качества используются. Видна тренерская рука.

Порадовался за форварда ЦСКА Гурьянова, который в своё время начинал у меня в «Ладе». Он сделал заявку на лучший гол сентября, в этом сольном проходе увидел молодого Гурьянова. Ещё в начале августа говорил о том, что потенциал этого талантливого форварда наконец-то будет реализован. И первые шаги в этом направлении сделаны», – приводит слова Светлова Russia-Hockey.

Комментарии
Новости. Хоккей
