«Единственное, что резануло». А. Коваленко о негативном моменте в прощальном матче Дацюка

«Единственное, что резануло». А. Коваленко о негативном моменте в прощальном матче Дацюка
Олимпийский чемпион Андрей Коваленко высказался об участии в прощальном матче бывшего нападающего Павла Дацюка в Екатеринбурге и посетовал на отсутствие трансляции события по ТВ.

«Знаете, для меня этот матч стал большим открытием. Блестящая организация от команды Павла, 12-тысячный аншлаг в Екатеринбурге, участие лучших игроков российского хоккея последних десятилетий. Всё было сделано от души, это были лучшие проводы, в которых посчастливилось участвовать.

Единственное, что резануло, — реакция СМИ. Дацюк – легенда нашего хоккея, который много лет служил своей стране. Тем не менее его прощальный матч не был показан на ТВ – ему предпочли футбольный чемпионат то ли Бельгии, то ли Голландии, то ли ещё какой-то страны, воткнувшей против нас санкции. Удивительный парадокс! Знаю, что многие ветераны нашего хоккея были огорчены из-за такого отношения. На мой взгляд, это как минимум непрофессионально со стороны ТВ», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.

