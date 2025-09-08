Расписание матчей ВХЛ на 8 сентября 2025 года

Сегодня, 8 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 8 сентября 2025 года (время московское):

16:30. «Авангард» — «Ак Барс»;

17:00. «Металлург» — «Салават Юлаев»;

18:00. «Лада» — «Автомобилист»;

19:30. «Шанхайские Драконы» — «Адмирал»;

19:30. «Торпедо» — СКА.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.