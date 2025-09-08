Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей ВХЛ на 8 сентября 2025 года

Сегодня, 8 сентября, пройдут восемь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 8 сентября 2025 года (время московское):

11:00. «Магнитка» — «Торос»;

16:00. «Омские Крылья» — «Нефтяник»;

16:30. «Горняк-УГМК» — «Олимпия»;

16:30. «Зауралье» — ХК «Челны»;

16:30. «Южный Урал» — «Ижсталь»;

16:30. «Челмет» — «Молот»;

17:00. «Рубин» — «Барс»;

17:00. «Югра» — ЦСК ВВС.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок Чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».