Расписание матчей МХЛ на 8 сентября 2025 года

Сегодня, 8 сентября, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 8 сентября 2025 года (время московское):

10:00. «Омские Ястребы» — «Авто»;

14:30. «Кузнецкие Медведи» — «Белые Медведи»;

18:30. МХК «Спартак» — МХК «Динамо» Спб;

18:30. «Локо» — «Академия Михайлова»;

18:30. «Алмаз» — «Динамо» М;

18:30. «Красная Армия» — «СКА-1946».

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

Напомним, в прошлом сезоне МХК «Спартак» во второй раз в истории выиграл Кубок Харламова, одержав победу над «СКА-1946» в седьмом матче финальной серии.