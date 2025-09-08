ЦСКА поздравил главу «Роснефти» Игоря Сечина с 65-летием

ЦСКА поздравил с 65-летним юбилеем председателя Наблюдательного совета клуба, главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина.

Клуб поблагодарил Сечина за большое внимание к социально значимым проектам, поддержку массового и профессионального спорта и в частности — хоккея. Также коллектив клуба особо выделил эффективность работы Сечина на посту главы «Роснефти».

В поздравительном сообщении на сайте команды отдельно отмечен вклад Сечина в успехи клуба за последние годы:

«Без Вашей полной вовлечённости в жизнь ЦСКА были бы невозможны успехи. Успехи эти велики — три Кубка Гагарина, четыре титула чемпиона России, золотые медали, завоёванные командами системы — «Звездой» и «Красной Армией», многочисленные победы воспитанников хоккейной школы ЦСКА в первенствах Москвы и России».