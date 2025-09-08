«Ни связи, ни местных денег». Новичок «Ак Барса» Биро рассказал о первых днях в команде

Нападающий «Ак Барса» Брэндон Биро высказался об адаптации в казанской команде. Канадский форвард пополнил состав клуба в межсезонье.

– Вы уже полностью адаптировались в новой команде?

– Да, всё отлично. Ребята очень тепло меня приняли, тренерский штаб помог мне с адаптацией в коллективе. Первые дни я решал технические вопросы, связанные с банковскими картами, сим-картой, квартирой и всем остальным. Теперь, когда всё это позади, я могу сконцентрироваться на хоккее и с нетерпением ждать начала сезона.

– Получается, первые дни были самыми тяжёлыми?

– Конечно, мало того что ты только привыкаешь к смене часовых поясов, после долгого перелёта почти не спишь, а на тебя валится целый список дел. Нет ни интернета, ни связи, ни местных денег. И ты не знаешь язык!

Мне нужно было время, чтобы перестроиться, прийти в себя, но за эти пару дней я сильно устал. Дальше уже проще, выстраивается рабочий ритм, привыкаешь к происходящему. Я рад, что адаптация позади, — сказал Биро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.