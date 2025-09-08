Скидки
Главная Хоккей Новости

«Авангард» — «Ак Барс»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

«Авангард» — «Ак Барс»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 8 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Омске состоится встреча между местным «Авангардом» и казанским «Ак Барсом». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Ак Барс
Казань
Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
