Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский новичок «Ак Барса» Биро объяснил, почему за 27 лет ни разу не был в Европе

Канадский новичок «Ак Барса» Биро объяснил, почему за 27 лет ни разу не был в Европе
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Брэндон Биро заявил, что из-за постоянных занятий спортом до сих пор не смог посетить Европу.

– До сих пор трудно поверить в тот факт, что ранее вы вообще ни разу не были в Европе, ни на турнире, ни туристом. Неужели никогда не было желания путешествовать?
– Нет, почему, конечно, я хотел приехать в Европу. Я говорил об этом с родителями, мы обсуждали эту возможность, но, когда я был маленьким, я занимался двумя видами спорта одновременно и был очень занят, даже летом не было нормальных каникул. Потом я поступил в колледж, летом у нас были учебные занятия, подготовка к учёбе, хоккейному сезону, снова не получалось выбраться в отпуск.

Когда пошла профессиональная карьера, первые пару лет в межсезонье я был вынужден разбираться с травмами, у меня было несколько операций. Вот и выходило так, что каждое межсезонье получалось достаточно напряжённым, настолько, что выбраться куда-то далеко физически не было ни времени, ни сил. К большому сожалению, — сказал Биро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Брэндоном Биро читайте на «Чемпионате»:
«Дайте мне шанс, и я отвечу скептикам». Интервью с новичком «Ак Барса» Биро
Эксклюзив
«Дайте мне шанс, и я отвечу скептикам». Интервью с новичком «Ак Барса» Биро
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android