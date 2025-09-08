Канадский новичок «Ак Барса» Биро объяснил, почему за 27 лет ни разу не был в Европе

Нападающий «Ак Барса» Брэндон Биро заявил, что из-за постоянных занятий спортом до сих пор не смог посетить Европу.

– До сих пор трудно поверить в тот факт, что ранее вы вообще ни разу не были в Европе, ни на турнире, ни туристом. Неужели никогда не было желания путешествовать?

– Нет, почему, конечно, я хотел приехать в Европу. Я говорил об этом с родителями, мы обсуждали эту возможность, но, когда я был маленьким, я занимался двумя видами спорта одновременно и был очень занят, даже летом не было нормальных каникул. Потом я поступил в колледж, летом у нас были учебные занятия, подготовка к учёбе, хоккейному сезону, снова не получалось выбраться в отпуск.

Когда пошла профессиональная карьера, первые пару лет в межсезонье я был вынужден разбираться с травмами, у меня было несколько операций. Вот и выходило так, что каждое межсезонье получалось достаточно напряжённым, настолько, что выбраться куда-то далеко физически не было ни времени, ни сил. К большому сожалению, — сказал Биро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.