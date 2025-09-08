Александр Овечкин занял 50-е место в списке лучших игроков сезона НХЛ по версии сайта лиги

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял 50-е место в списке лучших игроков НХЛ предстоящего сезона-2025/2026 по версии официального сайта лиги.
На официальном сайте НХЛ была опубликована пятая десятка игроков, занявших места с 41-го по 50-е:
41. Дилан Ларкин («Детройт»), нападающий.
42. Тим Штюцле («Оттава»), нападающий.
43. Джейк Сандерсон («Оттава»), защитник.
44. Джейк Гюнцель («Тампа-Бэй»), нападающий.
45. Йеспер Братт («Нью-Джерси»), нападающий.
46. Брэндон Хагель («Тампа»), нападающий.
47. Брэди Ткачук («Оттава»), нападающий.
48. Клэйтон Келлер («Юта»), нападающий.
49. Джейсон Робертсон («Даллас»), нападающий.
50. Александр Овечкин («Вашингтон»), нападающий.