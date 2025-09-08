Канадский новичок «Ак Барса» Биро поделился впечатлениями от татарской кухни

Нападающий «Ак Барса» Брэндон Биро заявил, что ему нравится татарская кухня, которая похожа на блюда, которые он ел в Северной Америке.

– В вашем первом интервью вы говорили, что не до конца понимаете, чем вас кормят в России. Уже удалось разобраться в местной еде?

– Постепенно привыкаю, многие блюда в принципе похожи на те, что я ел у себя дома в Канаде и Америке, так что всё в порядке. Мне нравится местная кухня.

– То есть когда у вас есть выбор, вы всё же остановитесь на американской/канадской кухне?

– Думаю, что да. Я пробовал пару блюд из русской кухни, но стараюсь придерживаться в личной диете того, что хорошо знаю, — сказал Биро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.