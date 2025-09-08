«Проигрывал крупные суммы». Экс-губернатор Омской области — об увлечении Ягра казино

Бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев заявил, что легендарный чешский нападающий Яромир Ягр проигрывал деньги в казино во время выступления за «Авангард». Чех играл в омском клубе в локаутном сезоне-2004/2005, а также с 2008 по 2011 год.

«Я всё знал. Как он живет, куда ходит, где пиво пьёт. Знал, что поздно вечером он ездит на лёд тренироваться один. Для меня ещё почему важно было – человек-то звёздный, всякое могло быть. Это не простой игрок – это явление в мировом хоккее. И я отвечал за него. В том числе и за безопасность. И за отношения в команде – чтобы не дай бог была атмосфера, которая отторгала бы. Завистников-то очень много! Ягр выходит на площадку – с ним рядом многие бледнеют! Зависть же и внутри команды существует, люди есть люди. Поэтому за этим тоже надо было внимательно наблюдать. Он же четыре сезона отыграл. Удержать такого игрока четыре сезона… Попробуйте где-нибудь сейчас. Год максимум играют! Значит, он считал это нужным и возможным для себя. И не одни деньги его соблазняли.

– Про Ягра говорили, что только одна слабость у него была – казино.

– Играл он, да. И проигрывал. Крупные суммы причём. И в Америке, и в Омске. Вот такая слабость. Я не вмешивался, это личное. Кто-то водку пьёт, кто-то к бабам ходит. Ягр водку не пил, от женских услуг не отказывался. Ну а вот эта слабость была – не астрономические цифры он там проигрывал. Увлекался просто, и всё, — цитирует Полежаева Sports.ru.