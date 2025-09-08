Скидки
Канадский новичок «Ак Барса» Биро объяснил, почему решился на переезд в Россию

Канадский новичок «Ак Барса» Биро объяснил, почему решился на переезд в Россию
Нападающий «Ак Барса» Брэндон Биро объяснил своё решение перейти в клуб Континентальной хоккейной лиги.

– Учитывая, что вы ни разу даже не ездили в Европу, как решились на переезд в Россию? Это была идея агента?
– Да, мне предложил подумать о КХЛ агент. Недавно он спросил меня, не хочу ли я попробовать поехать за границу, и я ответил, что если будет хорошая возможность, то рассмотрю её. Мне было интересно. То есть я не был ни против, ни за переезд в Россию, просто я просто держал все двери открытыми. Я хотел посмотреть, есть ли хорошие варианты, и практически сразу получил интересные предложения.

После этого я поговорил со своими друзьями, игравшими в КХЛ, чтобы понять, что из себя представляет лига, какой быт в стране, какие условия в России для жизни. Они помогли мне решиться на эту авантюру.

– То есть для вас это было несложное решение, вы не боялись?
– Я бы сказал, что это было сложное решение, но я не могу сказать, что я чего-то боялся. Любое решение, независимо от того, где ты собираешься подписать контракт, даже если бы я остался в Северной Америке, это всё равно очень важное решение касательно моего будущего.

Так что я не сильно нервничал, я знал Уайатта Калинюка, который тоже подписался в «Ак Барсе», мы с ним уже пересекались. Поэтому тот факт, что мы вместе подписались с командой и приехали в Казань, помог мне в первое время. Гораздо легче ехать куда-то в неизвестное место, когда у тебя там уже есть друг, — сказал Биро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

