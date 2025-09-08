Скидки
Главная Хоккей Новости

«Все понимали, что этот парень — зверь». Луи Робитайл — об игре с Овечкиным за «Кэпиталз»

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Омских Крыльев» Луи Робитайл высказался об игре с российскими нападающими Александром Овечкиным и Александром Сёминым за «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне-2005/2006.

— Каким вам запомнился Овечкин?
— Ну, первое, что помню, — у моего хорошего друга Стива Эминджера был восьмой номер и Ови забрал его. Но уже в первый лагерь новичков мы смотрели на него и понимали: «Да, этот парень — зверь». У него сумасшедший бросок, он мощный, очень физически сильный, отобрать у него шайбу невозможно. И бросок у него — как лазер.

И Ови, и Сёмин были особенными игроками. У Сёмина уникальные навыки: ловкость, бросок. У них были разные стили, но было видно, что оба построят выдающуюся карьеру в НХЛ. Что действительно определило Ови, так это победа в Кубке Стэнли. И то, что он всю карьеру в одном клубе. Это многое говорит о человеке.

Кстати, не знаю, помните ли, но в его первый год, на первом лагере, мы — все новички из «Портленда» — поехали на лодке в Мэриленде. И он был с нами, хотя почти не говорил по-английски. Но он был частью компании. И ты смотришь: первый номер драфта, суперзвезда, а ведёт себя просто, как один из нас. Уже тогда было видно, что он лидер. И то, что он остался в клубе, выиграл Кубок Стэнли именно с «Вашингтоном», показывает, какой он — семейный, командный человек, — цитирует Робитайла «ВсеПроСпорт».

