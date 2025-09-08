Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Какое-то безумие ехать туда сейчас». Биро признался, что его отговаривали ехать в Россию

«Какое-то безумие ехать туда сейчас». Биро признался, что его отговаривали ехать в Россию
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Брэндон Биро рассказал о поддержке родителей в его решении продолжить карьеру в России.

– Ваши родители не пытались вас отговаривать? Не говорили: «Брэндон, что ты делаешь? Останься с нами! Какая холодная Россия?»
– Знаете, Канада тоже не самая жаркая страна в мире, у нас тоже холодно. Думаю, что там, откуда я родом, гораздо холоднее, чем во многих местах в России, из тех, что я видел и где я был. Я не встретил чего-то очень необычного.

Мои родители всегда поддерживают мои решения, они только радуются развитию моей карьеры и понимают, что мне лучше знать, где играть в хоккей. Так что они воодушевлены новым этапом в моей жизни, хотят навестить меня в Казани. Мы даже обсуждали вариант отпуска в России, они хотели бы поездить по стране.

– Хорошо, возможно, тогда были друзья, которые вас отговаривали?
– Такие ребята были, пара знакомых, чья первая реакция на моё решение была примерно такая: «Это какое-то безумие – ехать туда сейчас». Но после того, как я поговорил с ними и объяснил, почему я еду в Казань, рассказал о беседах со своими приятелями, которые уже были здесь и у них не возникло никаких проблем, и эти скептики перестали что-то говорить, а просто пожелали удачи, — сказал Биро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Брэндоном Биро читайте на «Чемпионате»:
«Дайте мне шанс, и я отвечу скептикам». Интервью с новичком «Ак Барса» Биро
Эксклюзив
«Дайте мне шанс, и я отвечу скептикам». Интервью с новичком «Ак Барса» Биро
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android