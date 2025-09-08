Александр Якушев оценил победу «Спартака» над «Сочи» в дебютном матче сезона КХЛ
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев высказался о победе «Спартака» над «Сочи» (4:3) и заявил, что ему понравились молодые хоккеисты красно-белых.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Попов (Гуськов, Хёфенмайер) – 22:24 (5x4) 1:1 Беляев (Филин, Рубцов) – 23:06 (5x5) 1:2 Хёфенмайер (Попов, Джозефс) – 24:00 (5x5) 2:2 Ружичка (Порядин, Морозов) – 30:35 (5x3) 3:2 Рубцов (Морозов, Миронов) – 31:19 (5x4) 3:3 Тянулин (Гуськов, Попов) – 38:58 (5x5) 4:3 Коростелёв (Орлов, Кин) – 40:50 (5x5)
«Я ожидал такого хода матча. Игра была очень сложной, потому что сейчас все команды свеженькие, физически хорошо выглядят. Практически игра была равная, и розыгрыш большинства играет большую роль. Ожидаю, что и следующие игры будут такими же. Да и вообще должно пройти игр 10-15, и тогда будет ясно, кто будет в лидерах, а кто отставать.
Что касается игроков «Спартака», то мне понравились молодые ребята, которые влились в команду. Главное, у них есть большое желание, стремление победить, не уступить, такие характерные черты, которые должны помочь побеждать», – цитирует Якушева ТАСС.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 сентября 2025
-
13:45
-
13:30
-
13:27
-
13:10
-
12:55
-
12:35
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:10
-
10:40
-
10:30
-
10:10
-
09:40
-
09:20
-
09:10
-
09:08
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
06:51
- 7 сентября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:25
-
23:00
-
22:45
-
22:25
-
22:09
-
22:00
-
21:40
-
21:20
-
21:00
-
20:40