Александр Якушев оценил победу «Спартака» над «Сочи» в дебютном матче сезона КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев высказался о победе «Спартака» над «Сочи» (4:3) и заявил, что ему понравились молодые хоккеисты красно-белых.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Попов (Гуськов, Хёфенмайер) – 22:24 (5x4)     1:1 Беляев (Филин, Рубцов) – 23:06 (5x5)     1:2 Хёфенмайер (Попов, Джозефс) – 24:00 (5x5)     2:2 Ружичка (Порядин, Морозов) – 30:35 (5x3)     3:2 Рубцов (Морозов, Миронов) – 31:19 (5x4)     3:3 Тянулин (Гуськов, Попов) – 38:58 (5x5)     4:3 Коростелёв (Орлов, Кин) – 40:50 (5x5)    

«Я ожидал такого хода матча. Игра была очень сложной, потому что сейчас все команды свеженькие, физически хорошо выглядят. Практически игра была равная, и розыгрыш большинства играет большую роль. Ожидаю, что и следующие игры будут такими же. Да и вообще должно пройти игр 10-15, и тогда будет ясно, кто будет в лидерах, а кто отставать.

Что касается игроков «Спартака», то мне понравились молодые ребята, которые влились в команду. Главное, у них есть большое желание, стремление победить, не уступить, такие характерные черты, которые должны помочь побеждать», – цитирует Якушева ТАСС.

