Александр Якушев оценил победу «Спартака» над «Сочи» в дебютном матче сезона КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев высказался о победе «Спартака» над «Сочи» (4:3) и заявил, что ему понравились молодые хоккеисты красно-белых.

«Я ожидал такого хода матча. Игра была очень сложной, потому что сейчас все команды свеженькие, физически хорошо выглядят. Практически игра была равная, и розыгрыш большинства играет большую роль. Ожидаю, что и следующие игры будут такими же. Да и вообще должно пройти игр 10-15, и тогда будет ясно, кто будет в лидерах, а кто отставать.

Что касается игроков «Спартака», то мне понравились молодые ребята, которые влились в команду. Главное, у них есть большое желание, стремление победить, не уступить, такие характерные черты, которые должны помочь побеждать», – цитирует Якушева ТАСС.