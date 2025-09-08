Скидки
Новичок «Ак Барса» Биро подтвердил, что изначально должен был играть в «Витязе»

Нападающий «Ак Барса» Брэндон Биро заявил, что в текущем сезоне должен был выступать за «Витязь», которому пришлось сняться с чемпионата из-за финансовых проблем.

– Изначально в СМИ писали, что вас ждали в «Витязе». Это правда?
– Да, у меня были планы играть за этот клуб.

– Но теперь, после того, как «Витязь» закрылся, вы в «Ак Барсе». Это команда с большим потенциалом и возможностями, это здорово для вас?
– Конечно, это хорошо. Я в команде, которая претендует на чемпионство. Слышал об уровне игры «Ак Барса», и это одна из главных причин, по которым я так заинтересовался предложением Казани.

Изначально у меня были опасения ехать в большую команду, не получив при этом должного внимания к себе, оказавшись невостребованным, но в разговоре с руководством команды я понял, что в меня верят и ждут.

– И всё же попасть в состав «Ак Барса» гораздо сложнее, чем быть звездой в «Витязе», где вам бы предоставили сколь угодно много игрового времени. Готовы к серьёзной конкуренции?
– Конечно! На самом деле конкуренция – это здорово. Когда вы играете против сильных соперников уже на тренировке, это делает всех вас лучше и сильнее. Ежедневная конкуренция помогает держать себя в лучшей форме и помогать команде.

Лучший вариант быть в основном составе и получать достаточно игрового времени – каждый раз доказывать, что вы можете помочь в определённых ситуациях. Я чувствую доверие тренерского штаба и стараюсь им пользоваться. Мне всё нравится в команде, — сказал Биро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

