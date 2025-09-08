Скидки
Новичок «Ак Барса» Биро рассказал об учёбе в Университете Пенсильвании

Новичок «Ак Барса» Биро рассказал об учёбе в Университете Пенсильвании
Аудио-версия:
Нападающий «Ак Барса» Брэндон Биро рассказал о том, как учился в университете в США и выступал за местную студенческую команду.

– Вы долго играли в студенческой лиге. Какую роль там играет учёба? Как проходил ваш рядовой день?
– Каждый день мы начинали с ранней тренировки, примерно в 7:45 утра, а потом шли на занятия примерно с 9 до 12 часов. Потом у нас было немного свободного времени и вторая дневная тренировка на льду, с 15:00 до 16:00. Два раза в неделю у нас были дополнительные занятия вечером, с 18:00 до 21:00. График был довольно плотным, но мне нравилось.

Непросто сочетать учёбу и хоккей, некоторые дни были очень загруженными. Практически без отдыха: учёба, тренировки, домашние задания. Так что было тяжело, но это был хороший, нужный опыт, я ни о чём не пожалел, — сказал Биро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Брэндоном Биро читайте на «Чемпионате»:
«Дайте мне шанс, и я отвечу скептикам». Интервью с новичком «Ак Барса» Биро
Эксклюзив
«Дайте мне шанс, и я отвечу скептикам». Интервью с новичком «Ак Барса» Биро
