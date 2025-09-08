Скидки
Канадский новичок «Ак Барса» Биро объяснил, почему не заиграл в НХЛ

Нападающий «Ак Барса» Брэндон Биро рассказал, почему ему не удалось закрепиться в НХЛ, где канадский форвард провёл лишь шесть матчей.

– За четыре года в «Баффало» вы провели в НХЛ только шесть матчей. Что пошло не так?
– Были проблемы со здоровьем на старте взрослой карьеры, это было непростое время. Мешали в том числе и травмы, помню, как я набрал неплохой ход, а затем пропустил большую часть сезона. Поэтому сейчас я очень внимательно отношусь к своему здоровью.

К тому же в те моменты, когда я был в хорошей форме, команда выступала неважно. Тебя вызывают в основной состав, но вы проигрываете матчи – бывает такое, что просто не повезло с нужным моментом. Конечно, мне хотелось сыграть в НХЛ куда больше игр, но есть так, как есть.

– Переход в Сиэтл был новым шансом? Почему вам не удалось им воспользоваться?
– При переходе в другую организацию всегда требуется время для того, чтобы полноценно привыкнуть к новому тренерскому штабу, решить определённые бытовые вопросы. Если честно, то я не знаю сам, по какой-то причине у меня всё не очень там заладилось, но я и правда был не в своей тарелке.

Такое случается, некоторые игроки хорошо играют в определённых организациях, после чего меняют команду или меняется тренер и по какой-то причине всё буквально перестаёт работать. Я не знаю, что конкретно было не так, но очевидно, что я показывал далеко не лучший свой хоккей, — сказал Биро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

«Дайте мне шанс, и я отвечу скептикам». Интервью с новичком «Ак Барса» Биро
