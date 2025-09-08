Скидки
Канадский тренер «Омских Крыльев»: Москва — лучший город, в котором я когда-либо был

Главный тренер «Омских Крыльев» Луи Робитайл заявил, что Москва – лучший город, в котором он был. Канадский специалист в межсезонье возглавил фарм-клуб «Авангарда» в ВХЛ.

– Что вы можете сказать о своих первых двух месяцах в Омске, в России?
– Честно, всё замечательно. В июне я приехал сюда с женой. Я не скажу, что я сильно нервничал, но мне было очень интересно, что же меня ждёт. Я никогда раньше не был здесь. Да, я бывал во многих местах в Европе, но в России – впервые. Я разговаривал с друзьями – с Ги Буше, с Андреем Подконицким. Я играл вместе с Андреем в Портленде, в штате Мэн. Я спросил у них: «Что скажете об Омске?» И они ответили: «Луи, ты влюбишься в этот город, в людей, в страну».

Конечно, слышишь разные истории о том, что здесь происходит. Но мои первые два дня я провёл в Москве, и это, наверное, лучший город, в котором я когда-либо был. Чистый, безопасный, люди такие добрые, приветливые. Первое впечатление было «вау». Я подумал: «Да, это действительно потрясающее место».

С тех пор прошло два месяца, я ближе познакомился с людьми в Омске. Это, конечно, другая атмосфера, не как в Москве – мы ведь в Сибири. Но люди меня впечатлили. Я благодарен за то, как они относятся ко мне, к моей семье, к игрокам, к нашей организации. Я побывал во многих профессиональных клубах, и «Авангард» – это организация высшего уровня, — цитирует Робитайла «ВсеПроСпорт».

