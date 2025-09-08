Биро: пока у «Эдмонтона» есть Макдэвид и Драйзайтль, они всегда будут претендентами

Нападающий «Ак Барса» Брэндон Биро заявил, что с Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем «Эдмонтон Ойлерз» остаётся претендентом на Кубок Стэнли.

– На ваш взгляд, у Эдмонтона есть шанс выиграть Кубок Стэнли?

– Пока у них есть Макдэвид и Драйзайтль, они всегда будут претендентами на чемпионство. В одной команде играют, вероятно, два лучших нападающих в мире, на которых всегда можно положиться.

– Два великих игрока, но кто за ними? Хватает ли «Ойлерз» глубины состава?

– У них есть ещё пара сильных ребят, но в таком городе, как Эдмонтон, не так-то просто собрать чемпионский коллектив, завлечь сильных свободных агентов. Это не самое приятное место в мире, особенно в сравнении с Флоридой, где меньше налоги, лучше климат, при прочих равных игроки выбирают южные штаты.

Это особый вызов для менеджмента клуба, им сложно добиться большой глубины состава. Но, как я уже сказал, когда у вас в составе два лучших игрока в мире, то у вас всегда будет шанс победить.