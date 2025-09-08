Гатиятулин признал ошибку в плане «Ак Барса» на серию с «Динамо» в прошлом плей-офф

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил причины поражения «Ак Барса» в прошлом плей-офф КХЛ. Во втором раунде Кубка Гагарина казанский клуб уступил московскому «Динамо» в шести матчах, ведя в ходе серии со счётом 2-0 после гостевых игр.

«Да, мы провели летом глобальный анализ. Было важно понять, что думает каждый тренер и хоккеист. Практически с каждым индивидуально поговорили. Все были согласны в одном: мы создали себе хороший шанс и сами же его упустили. Разобрали все моменты, было важно каждому понять для себя, что можно было сделать по-другому, в чём была недоработка.

Если говорить о моих лично, то была ошибка с планом на первые домашние матчи серии с «Динамо». Исходили из того, что соперник раскроется и побежит в открытый хоккей отыгрываться. Нам нужно было не рисковать. Мы хотели переиграть его в открытый хоккей, а он ещё глубже ушёл в оборону, ждал наших ошибок. В результате мы тратили много энергии на атакующие действия, чтобы взломать оборонительные порядки соперника», – цитирует Гатиятулина «Бизнес Online».