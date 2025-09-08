Скидки
«Город сгорит дотла, если его отпустят». Биро — о новом контракте Макдэвида

«Город сгорит дотла, если его отпустят». Биро — о новом контракте Макдэвида
Нападающий «Ак Барса» Брэндон Биро заявил, что руководству «Эдмонтон Ойлерз» нужно обязательно продлить контракт с капитаном Коннором Макдэвидом. Следующий сезон станет последним в «Ойлерз» для канадского форварда по текущему контракту.

– Что необходимо поменять в «Эдмонтоне», чтобы наконец-то победить? Допустим, вы генеральный менеджер, что вы измените?
– У меня было бы не так много опций для масштабных изменений, поскольку не так много места под потолком, не так много пространства для манёвров. Думаю, что менеджмент проделал неплохую работу, всё-таки они два года подряд играли в финале, были в одной и двух победах от чемпионства, им совсем немного не хватало. Возможно, где-то банально удачи. Так что я даже не знаю, что бы я изменил.

– Став генеральным менеджером «Ойлерз», вы тут же бы столкнулись с огромной проблемой – истекающий контракт Макдэвида. Вы бы переподписали его за любые деньги, которые он захочет?
– Разумеется. Нужно стараться сделать всё, чтобы он остался. Других вариантов нет, он лучший игрок на планете. Я думаю, что, если этого не сделать, вам сложно будет живым покинуть клубный офис. Город сгорит дотла, если его отпустят. Болельщики вам этого не простят, — сказал Биро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Брэндоном Биро читайте на «Чемпионате»:
«Дайте мне шанс, и я отвечу скептикам». Интервью с новичком «Ак Барса» Биро
