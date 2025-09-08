Скидки
Все новости
Канадский хоккеист Биро ответил на вопрос о возможности обмена Сидни Кросби

Аудио-версия:
Нападающий «Ак Барса» Брэндон Биро высказался на тему возможного обмена нападающего Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз».

– Если говорить про Кросби, последние пару лет активно развивается тема о возможном обмене Сидни. Что вы об этом думаете?
– Это должно быть решение игрока, и клуб пойдёт ему навстречу. Если Кросби попросит уйти из «Питтсбурга», чтобы иметь хотя бы ещё один шанс побороться за Кубок в конце карьеры, его обменяют. Но если он скажет, что хочет остаться в «Пингвинз» до конца карьеры, едва ли кто-то решится обменять его. Это живая легенда клуба.

– То есть «Питтсбург» должен опираться на решение самого Кросби?
– Разумеется. Игрок такого уровня и статуса заслуживает соответствующего уважения и отношения к себе, — сказал Биро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Брэндоном Биро читайте на «Чемпионате»:
«Дайте мне шанс, и я отвечу скептикам». Интервью с новичком «Ак Барса» Биро
Эксклюзив
«Дайте мне шанс, и я отвечу скептикам». Интервью с новичком «Ак Барса» Биро
