Новичок «Ак Барса» Биро ответил скептикам, критиковавшим клуб за своё подписание

Нападающий «Ак Барса» Брэндон Биро попросил казанских болельщиков дать ему шанс, несмотря на не впечатляющую статистику выступлений в АХЛ.

— Буду честен: большинство болельщиков со скепсисом отнеслись к вашему подписанию, так как ваша статистика в АХЛ противоречива. Что вы им ответите?

— Ребята, дайте мне шанс. Во время предсезонных матчей я только привыкал к новым условиям, сейчас уже чувствую себя лучше и увереннее. Посмотрите на меня в деле, давайте я сыграю хотя бы несколько встреч регулярного сезона — потом поговорим.

То есть сначала посмотрите на меня в деле, а потом решайте, разочарованы вы трансфером или нет. Надеюсь, что отвечу скептикам своей игрой.

— Вас не обижает, когда говорят, что Байро — это игрок не для «Ак Барса», хоккеист не того уровня?

— Нет, меня это не сильно волнует. Я стараюсь не читать какие-то негативные комментарии, просто выхожу и работаю, стараюсь делать свою работу максимально качественно и показывать хорошую игру. Такими комментариями меня не задеть.

— Допустим, я ваш личный PR-менеджер, давайте расскажем казанским болельщикам о ваших игровых преимуществах. Какие свои сильные качества вы можете отметить?

— Мне кажется, что я хороший плеймейкер. В этом моя основная сила, я неплохо работаю с шайбой, умею найти момент для партнёра, отдать хороший пас, сыграть в подыгрыш, полезен в комбинационной технике. Также я достаточно быстрый, у меня неплохое катание.

Я не самый крупный хоккеист, поэтому мне нужно быть быстрым и провоцировать соперника на потерю шайбы. Также я неплохо выступаю в защите, могу назвать себя двусторонним нападающим. Основные плюсы: игра в пас и скорость, — сказал Биро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.