Новичок «Ак Барса» Биро ответил скептикам, критиковавшим клуб за своё подписание

Новичок «Ак Барса» Биро ответил скептикам, критиковавшим клуб за своё подписание
Нападающий «Ак Барса» Брэндон Биро попросил казанских болельщиков дать ему шанс, несмотря на не впечатляющую статистику выступлений в АХЛ.

— Буду честен: большинство болельщиков со скепсисом отнеслись к вашему подписанию, так как ваша статистика в АХЛ противоречива. Что вы им ответите?
— Ребята, дайте мне шанс. Во время предсезонных матчей я только привыкал к новым условиям, сейчас уже чувствую себя лучше и увереннее. Посмотрите на меня в деле, давайте я сыграю хотя бы несколько встреч регулярного сезона — потом поговорим.

То есть сначала посмотрите на меня в деле, а потом решайте, разочарованы вы трансфером или нет. Надеюсь, что отвечу скептикам своей игрой.

— Вас не обижает, когда говорят, что Байро — это игрок не для «Ак Барса», хоккеист не того уровня?
— Нет, меня это не сильно волнует. Я стараюсь не читать какие-то негативные комментарии, просто выхожу и работаю, стараюсь делать свою работу максимально качественно и показывать хорошую игру. Такими комментариями меня не задеть.

— Допустим, я ваш личный PR-менеджер, давайте расскажем казанским болельщикам о ваших игровых преимуществах. Какие свои сильные качества вы можете отметить?
— Мне кажется, что я хороший плеймейкер. В этом моя основная сила, я неплохо работаю с шайбой, умею найти момент для партнёра, отдать хороший пас, сыграть в подыгрыш, полезен в комбинационной технике. Также я достаточно быстрый, у меня неплохое катание.

Я не самый крупный хоккеист, поэтому мне нужно быть быстрым и провоцировать соперника на потерю шайбы. Также я неплохо выступаю в защите, могу назвать себя двусторонним нападающим. Основные плюсы: игра в пас и скорость, — сказал Биро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

