Новичок «Ак Барса» Биро назвал лучших партнёров в своей карьере в НХЛ

Новичок «Ак Барса» Биро назвал лучших партнёров в своей карьере в НХЛ
Нападающий «Ак Барса» Брэндон Биро назвал хоккеистов «Баффало Сэйбрз» Расмуса Далина и Тейджа Томпсона лучшими партнёрами в своей карьере в НХЛ.

— Если оценивать ваших партнёров в командах НХЛ, кого вы бы назвали лучшим игроком? Когда смотришь на парня и думаешь: как же он хорош!
— Если говорить про «Баффало», то, пожалуй, защитник Расмус Далин и нападающий Тейдж Томпсон. Эти двое были очень хороши. Они могли делать такие вещи, на которые способны единицы в мире, если кто-то вообще на такое ещё способен.

Далин по катанию — один из лучших игроков НХЛ, отличный плеймейкер. Бросок Томпсона — что-то с чем-то, возможно, что у него самый сильный и точный бросок в лиге. Я ничего подобного не видел, — сказал Биро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

«Дайте мне шанс, и я отвечу скептикам». Интервью с новичком «Ак Барса» Биро
«Дайте мне шанс, и я отвечу скептикам». Интервью с новичком «Ак Барса» Биро
