Нападающий «Баффало» Норрис выменял себе игровой номер за две сумки Louis Vuitton

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джош Норрис выменял себе игровой номер за две сумки Louis Vuitton. Норрис перешёл в «Баффало» из «Оттавы Сенаторз» в конце предыдущего сезона. Большую часть карьеры он провёл под девятым номером, под которым в «Сэйбрз» играл форвард Зак Бенсон.

«Я написал Заку, чтобы узнать, что бы он хотел получить за свой девятый номер. Мой план был купить ему небольшой подарок и получить желаемый игровой номер в ответ. Изначально я не мог понять, серьёзно он это сказал или нет. Я рассмеялся в ответ», – цитирует Норриса Sportskeeda.

Норрис успел провести за «Баффало» в прошлом сезоне лишь три матча, в которых отметился голом и результативной передачей.