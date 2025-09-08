Скидки
Нападающий «Баффало» Норрис выменял себе игровой номер за две сумки Louis Vuitton

Нападающий «Баффало» Норрис выменял себе игровой номер за две сумки Louis Vuitton
Комментарии

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джош Норрис выменял себе игровой номер за две сумки Louis Vuitton. Норрис перешёл в «Баффало» из «Оттавы Сенаторз» в конце предыдущего сезона. Большую часть карьеры он провёл под девятым номером, под которым в «Сэйбрз» играл форвард Зак Бенсон.

«Я написал Заку, чтобы узнать, что бы он хотел получить за свой девятый номер. Мой план был купить ему небольшой подарок и получить желаемый игровой номер в ответ. Изначально я не мог понять, серьёзно он это сказал или нет. Я рассмеялся в ответ», – цитирует Норриса Sportskeeda.

Норрис успел провести за «Баффало» в прошлом сезоне лишь три матча, в которых отметился голом и результативной передачей.

